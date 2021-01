Brutta avventura, ma per fortuna finita bene, per una donna che stava per affogare nelle acque delle Hawaii, nell’isola di Oahu. La donna stava per essere sopraffatta dalle onde e da una corrente molto forte quando un surfista professionista, Mickey Wright, si è reso conto della situazione e del rischio che correva. Immediatamente si è tuffato in acqua per salvare la donna, aiutato anche da altri bagnanti al momento di riportarla a riva.