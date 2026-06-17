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Riapre dopo oltre un anno l'Ice Rink Piné: via agli allenamenti sulla pista interna. Tramontati gli allenamenti olimpici

I lavori di ristrutturazione erano iniziati nel novembre 2024. Oggi, 5 gennaio 2026, il ritorno degli atleti. Entro gennaio si potrà usare anche la pista lunga esterna per il pattinaggio di velocità. Per il momento l'impianto sarà fruibile solo dalle società sportive, in attesa dell'adattamento della struttura, che prevede il balcone sull’anello esterno e il tunnel di collegamento con l'interno: i costi sono lievitati e serviranno nuovi finanziamenti (video di Luca Marognoli)