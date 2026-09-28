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“Qui nessuno è straniero”, il presidio alla Daneo dopo la rimozione dello striscione
“La scuola che esclude è incostituzionale” il messaggio dei genitori e degli insegnanti
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A Metz il Papa con Macron: “Sempre più barbare le relazioni umane e tra gli Stati”

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Mattarella: "Rimuovere gli ostacoli nascosti in pregiudizi ed egoismo"

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Perizia su morte Rossi, 'aggredito da più persone, tentava di difendersi'

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Bangkok sommersa, su una moto d'acqua sfreccia nelle strade allagate

28 settembre 2026
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Madrid resta in tenda contro la crisi abitativa, manifestanti a Puerta del Sol

28 settembre 2026
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L’Ue discute sulla necessità di una risposta agli “attacchi ibridi” della Russia

28 settembre 2026
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Un jet scorta per il volo papale da Lourdes a Metz

28 settembre 2026
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Campionati mondiali dei mestieri a Shanghai: due medaglie per l’Italia

28 settembre 2026
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Il presidente serbo Aleksandar Vucic annuncia le sue dimissioni

28 settembre 2026
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Bangkok, allagamenti in città dovuti alle forti piogge

28 settembre 2026
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Dl Valditara, i genitori alla scuola multietnica di Roma: "Rischio di esclusione"

27 settembre 2026
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America's Cup, Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata preliminare di Napoli

27 settembre 2026
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