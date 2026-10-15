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Proteste e tafferugli a Bangkok fuori dalle riunioni del Fmi
Circa 200 manifestanti contro le politiche del Fondo e della Banca mondiale
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Brasile, il Senato approva la proposta sulla riduzione dell'orario di lavoro

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Migliaia in piazza contro il governo in varie città della Colombia

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Trump: "La guerra contro l'Iran finirà molto presto"

Trump: \"La guerra contro l'Iran finirà molto presto\"
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TTG Rimini, Astoi Confindustria Viaggi: “Recupero con l'estate dopo lo stop di marzo e aprile”

14 ottobre 2026
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Salvini: "Gas da Russia? A fine guerra serve comprare dove costa meno"

14 ottobre 2026
Salvini: \"Gas da Russia? A fine guerra serve comprare dove costa meno\"
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TTG Travel Experience e InOut, Ermeti: "Qui oggi arriva il mondo per comprare il mondo"

14 ottobre 2026
TTG Travel Experience e InOut, Ermeti: \"Qui oggi arriva il mondo per comprare il mondo\"
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La commissione elettorale israeliana prepara le schede per le elezioni del 27 ottobre

14 ottobre 2026
La commissione elettorale israeliana prepara le schede per le elezioni del 27 ottobre
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Il Digital Innovation Forum guarda a un’AI concreta

14 ottobre 2026
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L’oncologo Gelibter su Papa Leone XIV: “Con malattia al I o II stadio recupero in poche settimane”

14 ottobre 2026
L’oncologo Gelibter su Papa Leone XIV: “Con malattia al I o II stadio recupero in poche settimane”
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Monte Bianco ora è a quota 4.807, in tre anni cresciuto di 1,8 metri

14 ottobre 2026
Monte Bianco ora è a quota 4.807, in tre anni cresciuto di 1,8 metri
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Simon Stone presenta 'Elsinore': “È un film sul miracolo di Ian Charleson”

14 ottobre 2026
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Premio Nobel Pillay: “Illegali le sanzioni di Trump contro la Cpi”

14 ottobre 2026
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