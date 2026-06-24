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Primavera sugli sci tra sole e alta quota all'Alpin Arena Senales

La stagione sciistica prosegue nel segno delle condizioni ideali nell’area della Alpin Arena Senales, dove la primavera esalta al meglio il comprensorio grazie a un’altitudine compresa tra 2.011 e 3.212 metri. Sole abbondante, piste perfettamente preparate e un suggestivo panorama d’alta montagna garantiscono un’esperienza completa, tra aria tersa, viste sui ghiacciai e temperature miti. Un contesto che soddisfa sia gli appassionati dello sci rilassato sia chi cerca prestazioni più sportive. In questo scenario si inserisce anche un appuntamento speciale: domani, 4 aprile, la Platzl Bar celebra i suoi 10 anni di attività con una giornata di festa. Il programma prevede l’apertura con il Frühschoppen animato dagli Ursprung Buam, seguito nel pomeriggio dalla musica dal vivo della Black Peter Live Band. In serata spazio alla festa con il team Torexo. Il calendario proseguirà il 19 aprile con un nuovo evento nell’area sciistica: la tradizionale estrazione premi dell’Ortler Skiarena. Dalle 12 musica alla Teufelsegghütte con la band Rifflblech, mentre alle 15 è prevista la grande estrazione. La giornata si concluderà alla stazione a valle del Bistro Alpin con musica dal vivo di Simon & Mac. La stagione sugli sci in Val Senales proseguirà fino al 10 maggio, confermando il comprensorio come una delle mete di riferimento per lo sci primaverile in alta quota.

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