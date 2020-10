Passa col rosso in monopattino: travolto da un Suv

Negli ultimi mesi li abbiamo visti crescere di numero in molte città, Trento compresa. Il monopattino elettrico è un mezzo di trasporto sempre più apprezzato nei centri urbani, ma pone anche dei problemi di sicurezza. Gli incidenti non mancano, e il mezzo non va mai sottovalutato. Ecco cosa è accaduto a Tallinn, in Estonia, dove un uomo è stato travolto da un Suv dopo aver attraversato col rosso un incrocio. L’incidente è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza.