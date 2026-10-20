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Operazione «Plata 2025», condotta dai carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana
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A Gaza si cercano ancora resti e oggetti delle vittime fra le macerie

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Dopo Porto, sgomberata anche a Lisbona la tendopoli dei manifestanti

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Caro-carburante, corteo di trattori nel Barese

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Ancora scontri a Tirana, manifestanti lanciano molotov e incendiano cassonetti

20 ottobre 2026
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Francia, torna la calma dopo l'ordine di coprifuoco nelle zone della protesta

20 ottobre 2026
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Direttore per un giorno: il presidente di Trentino Sviluppo Giuseppe Consoli all'Adige

19 ottobre 2026
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Mattarella: “Violenze inaccettabili, piena solidarietà alle forze dell’ordine”

19 ottobre 2026
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Netanyahu a Trump: “Insieme elimineremo la minaccia iraniana”

19 ottobre 2026
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Disordini a Parigi, l'attacco a un negozio ripreso dall'interno

19 ottobre 2026
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Mattarella all'Upi: "Il legislatore ha lasciato le Province nel guado”

19 ottobre 2026
Mattarella all'Upi: \"Il legislatore ha lasciato le Province nel guado”
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Presentato nuovo spot Fs alla Festa di Roma, punta su storia e turismo

19 ottobre 2026
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Paura di nuovi disordini a Milano, chiudono i negozi del lusso

19 ottobre 2026
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