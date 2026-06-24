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Olimpiadi: i volti, le competenze, le voci e le storie degli operatori di Protezione civile

Per il sistema di Protezione civile del Trentino, ogni giornata olimpica inizia molto prima del primo applauso. Alle prime luci dell’alba, mentre le piste della Val di Fiemme attendono i protagonisti, donne e uomini con divise diverse ma uniti da valori condivisi scendono in campo a garanzia della sicurezza di tifosi, team sportivi e comunità locali. Perché la macchina dei Giochi invernali sia sempre efficiente.