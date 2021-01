“Un nuovo inizio”: la Pallavolo Trento Bolghera accoglie il 2021

La Pallavolo Trento Bolghera accoglie il 2021 con sessanta secondi di immagini ricche di significati e di emotività. Un video girato tra le palestre di Trento ma non solo, visto che le riprese hanno interessato alcuni dei luoghi culturali e monumentali più importanti della nostra città, come il quartiere Le Albere o Piazza del Duomo. I protagonisti, e non potrebbe essere diversamente, sono proprio loro, i giocatori della KS Rent Cercasì, ormai pronti per tuffarsi nella prima storica avventura della società orange in un campionato di carattere nazionale, la Serie B maschile.