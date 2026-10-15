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Muore un operaio nel porto industriale di Cagliari, Uil: "È ora di dire basta"
L'uomo, 61 anni, sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi
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TTG di Rimini, Mazzi: "Il turismo è centrale per questo governo"

TTG di Rimini, Mazzi: \"Il turismo è centrale per questo governo\"
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Allagamenti e caos a Istanbul dopo le forti piogge

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Ex Ilva, Decaro incontra sindacati e lavoratori in protesta

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Gaffe della nuova portavoce della Casa Bianca, confonde il marito con il presidente

15 ottobre 2026
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Crolla il tetto di una scuola in Pakistan, decine di morti e feriti

15 ottobre 2026
Crolla il tetto di una scuola in Pakistan, decine di morti e feriti
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Tanti i messaggi per il Papa fuori dal Policlinico Gemelli di Roma

15 ottobre 2026
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Brasile, il Senato approva la proposta sulla riduzione dell'orario di lavoro

15 ottobre 2026
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Migliaia in piazza contro il governo in varie città della Colombia

15 ottobre 2026
Migliaia in piazza contro il governo in varie città della Colombia
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Trump: "La guerra contro l'Iran finirà molto presto"

15 ottobre 2026
Trump: \"La guerra contro l'Iran finirà molto presto\"
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Proteste e tafferugli a Bangkok fuori dalle riunioni del Fmi

15 ottobre 2026
Proteste e tafferugli a Bangkok fuori dalle riunioni del Fmi
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TTG Rimini, Astoi Confindustria Viaggi: “Recupero con l'estate dopo lo stop di marzo e aprile”

14 ottobre 2026
TTG Rimini, Astoi Confindustria Viaggi: “Recupero con l'estate dopo lo stop di marzo e aprile”
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Salvini: "Gas da Russia? A fine guerra serve comprare dove costa meno"

14 ottobre 2026
Salvini: \"Gas da Russia? A fine guerra serve comprare dove costa meno\"
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