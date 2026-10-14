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Montagne: Hermellin (Auvergne Rhône Alpes), "Que le droit de rester en montagne soit une priorité de l'UE, avec l'accessibilité des services et des logements"
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Direttore per un giorno: il presidente di Trentino Sviluppo Giuseppe Consoli all'Adige

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Mattarella: “Violenze inaccettabili, piena solidarietà alle forze dell’ordine”

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Netanyahu a Trump: “Insieme elimineremo la minaccia iraniana”

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Disordini a Parigi, l'attacco a un negozio ripreso dall'interno

19 ottobre 2026
Disordini a Parigi, l'attacco a un negozio ripreso dall'interno
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Mattarella all'Upi: "Il legislatore ha lasciato le Province nel guado”

19 ottobre 2026
Mattarella all'Upi: \"Il legislatore ha lasciato le Province nel guado”
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Presentato nuovo spot Fs alla Festa di Roma, punta su storia e turismo

19 ottobre 2026
Presentato nuovo spot Fs alla Festa di Roma, punta su storia e turismo
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Paura di nuovi disordini a Milano, chiudono i negozi del lusso

19 ottobre 2026
Paura di nuovi disordini a Milano, chiudono i negozi del lusso
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Controlli a tappeto in Duomo a Milano dopo i disordini

19 ottobre 2026
Controlli a tappeto in Duomo a Milano dopo i disordini
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Scontri a Milano, quattro giovani denunciati: “Succederà in tutta Europa”

19 ottobre 2026
Scontri a Milano, quattro giovani denunciati: “Succederà in tutta Europa”
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Scontri a Milano, quattro giovani denunciati: “Grazie alla violenza siamo stati ascoltati"

19 ottobre 2026
Scontri a Milano, quattro giovani denunciati: “Grazie alla violenza siamo stati ascoltati\"
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Bando per recuperare gli alloggi sfitti, parla Marchiori

19 ottobre 2026
Bando per recuperare gli alloggi sfitti, parla Marchiori
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Bari, scaffali vuoti nei supermercati per lo sciopero dei trasportatori

19 ottobre 2026
Bari, scaffali vuoti nei supermercati per lo sciopero dei trasportatori
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