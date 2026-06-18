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Milano Cortina 2026, la Fiamma Olimpica tra Tovel e Tonale con le Truppe Alpine

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha fatto ancora tappa in Trentino attraversando lo scenario suggestivo del lago di Tovel, scorrendo sullo specchio d’acqua innevato. Il passaggio è stato accompagnato da due tedofori delle Truppe Alpine dell'Esercito, che hanno affiancato la torcia fino alla consegna ai rappresentanti della Fondazione Milano Cortina. Una staffetta dal forte valore simbolico, capace di unire lo spirito olimpico al legame profondo tra i Giochi e i territori di montagna che li ospiteranno.