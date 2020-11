Tre donne per rendere maggio a un’altra, grande donna. Michelle Hunziker, conduttrice di All Together Now, insieme ad Anna Tatangelo e Rita Pavone, giudici della trasmissione, si sono prodotte in un omaggio canoro a Tina Turner, per il suo compleanno. «Le donne quando si uniscono diventano “Simply The Best», ha detto Michelle lanciando l’esibizione, apprezzatissima dagli altri giudici e dal pubblico.