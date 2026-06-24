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Merano, irrompe in un bar armato di pistola e lo rapina

Attimi di paura nel pomeriggio di mercoledì al bar Palma di Maia Alta, dove un uomo ha messo a segno una rapina armata riuscendo a fuggire con alcune centinaia di euro. L'episodio è avvenuto intorno alle 14.20. Secondo le prime informazioni, il malvivente si è presentato nel locale con il volto nascosto da una serie di indumenti e accessori: indossava una tuta, uno scaldacollo, occhiali da sole e un cappellino con visiera. Una volta entrato nel bar, l'uomo avrebbe intimato in lingua italiana la consegna del denaro. Per rendere più credibile la minaccia ha estratto da una borsa di plastica una pistola, costringendo il personale a consegnargli l'incasso disponibile.