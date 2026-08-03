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L'Odissea di Nolan sbarca a Seul, l'emozione del cast
Il regista presenta il film con gli attori Matt Damon e Charlize Theron
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Frane e danni per maltempo in Val di Fassa, turisti evacuati

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Messico, centinaia di mongolfiere di carta illuminano il cielo notturno di Patzcuaro

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Corea del Nord, spiagge affollate durante l'ondata di caldo

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Parigi, il "volo" sulla Senna con l'eFoil

3 agosto 2026
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Inondazioni in Cile dopo una violenta tempesta, almeno 2 morti

3 agosto 2026
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Stati Uniti, la devastazione dopo gli incendi a Spokane

3 agosto 2026
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Incendio su un traghetto in Indonesia, 5 morti e 41 dispersi

3 agosto 2026
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Proietti: "Sei morti e 34 feriti nell'incidente sulla Terni-Rieti"

3 agosto 2026
Proietti: \"Sei morti e 34 feriti nell'incidente sulla Terni-Rieti\"
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Trump: "Nuovi colloqui di negoziazione con l'Iran"

3 agosto 2026
Trump: \"Nuovi colloqui di negoziazione con l'Iran\"
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Deir el-Balah, cratere nei pressi dell'ospedale Al-Aqsa dopo un raid israeliano

2 agosto 2026
Deir el-Balah, cratere nei pressi dell'ospedale Al-Aqsa dopo un raid israeliano
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Doppia frana in Val di Fassa

2 agosto 2026
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Lo scambia per un rivale e lo uccide investendolo

2 agosto 2026
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