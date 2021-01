Nel passaggio dal 2021 non sono mancate le novità, per Lindsey Vonn. Su tutte, la separazione (amichevole) dal suo compagno, il difensore dei New Jersey Devils P.K. Subban. Ma una cosa non è cambiata: la sua feroce attenzione alla forma fisica, che persegue con allenamenti massacranti. Eccone un saggio.