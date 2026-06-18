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L'impresa di un giovane tedesco: fino a Torbole a bordo di una macchinina a pedali costruita con pezzi di biciclette rottamate

Josia Stoll, giovane videomaker e fotografo tedesco, è arrivato sul Garda dopo un'avventura di 14 giorni attraverso le Alpi. Assieme a lui il suol cane. “A spingermi a intraprendere questa sfida è stata la voglia di avventura, era qualcosa che sognavo sin da piccolo”, spiega Josia. “Oggi tutti hanno biciclette costosissime e sembra quasi che si debba avere chissà cosa per poter vivere un'avventura del genere. Da qui l’idea di farlo semplicemente con ciò che si ha a diposizione”