Nel marzo dello scorso anno avevano messo a segno un clamoroso furto di bici elettriche in Val di Sole: all'alba di ieri gli uomini della squadra mobile della questura di Trento hanno arrestato i componenti di una banda che anche in altre località del nord Italia aveva messo a segno grossi colpi. In manette sono finiti sette romeni, di età compresa tra 31 e 44 anni, che si stima si siano impossessati di beni per un valore di circa 200mila euro.