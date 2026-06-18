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L'addio a Michele Lanzinger sulle note degli archi abbattuti da Vaia: "L'ultimo abbraccio davanti alle tue montagne"
A ricordare la passione musicale dello storico direttore del Muse, il Quartetto Anima, che utilizza archi ricavati dall'Avez del Prinzep, maestoso albero caduto a Lavarone per i cambiamenti climatici. I musicisti hanno definito Lanzinger «principe dell'umanità». Con loro il violoncello di Giovanni Costantini, pure lui parte del progetto "Anima" del Muse (video di Daniele Panato)