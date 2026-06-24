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La giovane famiglia all'altare, le foto con i bimbi, le pizzette sul sagrato: una sera di aprile con il vescovo Lauro in una piccola parrocchia di Piné

Una delle 450 tappe nel lungo viaggio ("che durerà otto anni", dice) nelle parrocchie del Trentino. Il pastore della Chiesa trentina tra i fedeli nella frazione di Faida: "Non siamo programmabili. La vita passa da uno sguardo, una stretta di mano. Qui sull'altopiano il maggiore tasso di famiglie e giovani", dice nell'omelia. Poi un salto al circolo "Fai-da-te", dove trova i gelati che mangiava da bambino. "Nelle parrocchie c'è tanta vitalità. I giovani? Sono pieno di fiducia" (videoservizio di Luca Marognoli)