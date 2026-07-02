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Kiev, soccorritori estraggono una donna viva dalle macerie dopo l’attacco russo
Il raid sulla capitale ha causato almeno otto morti e 21 feriti
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Venezuela, soccorritori cileni al lavoro per liberare un uomo ancora vivo sotto le macerie

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New York, proposta di nozze in cima all'Empire State Building (con striscione)

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Venezuela, ambulatori dei medici italiani in strada a Caraballeda

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Cuccioli di cane abbandonati, uno cade in un pozzetto: salvati dai Vigili del fuoco

1 luglio 2026
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Maltempo a Torino, pioggia e vento abbattono diversi alberi in città

1 luglio 2026
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Venezuela, l'impegno dei medici italiani a La Guaira

1 luglio 2026
Venezuela, l'impegno dei medici italiani a La Guaira
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Chiesa cattolica, i lefebvriani consacrano i nuovi vescovi: è scisma

1 luglio 2026
Chiesa cattolica, i lefebvriani consacrano i nuovi vescovi: è scisma
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Dall'Aquila al Venezuela, El Topo Cienfuegos pompiere fra i terremoti nel mondo

1 luglio 2026
Dall'Aquila al Venezuela, El Topo Cienfuegos pompiere fra i terremoti nel mondo
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Rapina ad un furgone portavalori nel Brindisino, tre arresti

1 luglio 2026
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Maltempo a Torino, dopo il caldo record arrivano pioggia e grandine

1 luglio 2026
Maltempo a Torino, dopo il caldo record arrivano pioggia e grandine
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Maltempo a Milano, albero cade in piazzale Libia: nessun ferito

1 luglio 2026
Maltempo a Milano, albero cade in piazzale Libia: nessun ferito
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Napoli, dopo 15 anni rimosso uno straccio dalla statua donata dallo zar Nicola

1 luglio 2026
Napoli, dopo 15 anni rimosso uno straccio dalla statua donata dallo zar Nicola
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