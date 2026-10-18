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Kallas: “Moscow is attacking the Black Sea, the most important route for transporting grain to international markets.”
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Alta velocità: Dorfmann: "Da Bolzano a Innsbruck in meno di un'ora, ma cantiere lento. Apertura nel 2034"

Alta velocità: Dorfmann: \"Da Bolzano a Innsbruck in meno di un'ora, ma cantiere lento. Apertura nel 2034\"
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Val di Rabbi, inaugurata la nuova galleria paravalanghe di Coler: parla il sindaco

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Gli sfollati di Pozzuoli si uniscono alla protesta dei trasportatori a Napoli

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Da Monet a Van Gogh, gli impressionisti a Parigi prima delle aste a New York

20 ottobre 2026
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Scontri a Milano, Don Burgio: “Giovani afflitti da una grande solitudine”

20 ottobre 2026
Scontri a Milano, Don Burgio: “Giovani afflitti da una grande solitudine”
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Scontri a Milano, Don Burgio: “Devastazione racconta la rabbia dei ragazzi”

20 ottobre 2026
Scontri a Milano, Don Burgio: “Devastazione racconta la rabbia dei ragazzi”
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Scontri a Milano, Vannacci: "Li andremo a prendere uno a uno nelle case"

20 ottobre 2026
Scontri a Milano, Vannacci: \"Li andremo a prendere uno a uno nelle case\"
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Meloni: “Nasce nuovo reato di partecipazione violenta a una manifestazione”

20 ottobre 2026
Meloni: “Nasce nuovo reato di partecipazione violenta a una manifestazione”
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Province, Lattuca: “2027 anno buono per riforma, servono risorse subito”

20 ottobre 2026
Province, Lattuca: “2027 anno buono per riforma, servono risorse subito”
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Province, Zangrillo: “Riforma in prossima legislatura, ridare voce a cittadini”

20 ottobre 2026
Province, Zangrillo: “Riforma in prossima legislatura, ridare voce a cittadini”
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Violenza a margine della manifestazione, la condanna di Fugatti

20 ottobre 2026
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I ragazzi della Barona a Milano: “Qui sopravvivi e basta”

20 ottobre 2026
I ragazzi della Barona a Milano: “Qui sopravvivi e basta”
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