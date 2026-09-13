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Incidente per Daniel Maldini a Milano, il calciatore portato in pronto soccorso
Il legale: "Sta bene ed è stato subito dimesso, è già rientrato a casa"
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'Djprof' dà il benvenuto agli studenti con una canzone fatta di letteratura

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A Villa Verdi Giuli ricuce con Muti: “Presto si vedranno i cantieri”

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Le piazze insorgono in Turchia contro l'arresto dei sindaci dell'opposizione

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Violento incendio sull’isola di Brazza in Croazia

13 settembre 2026
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Honduras, sequestrate 1,6 tonnellate di cocaina nei Caraibi

13 settembre 2026
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America's Cup, Ken Read: "Saranno l'Italia e Napoli a vincere"

13 settembre 2026
America's Cup, Ken Read: \"Saranno l'Italia e Napoli a vincere\"
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Venezia 83, il Leone d'argento a Khrzhanovsky: "Sono considerato un nemico dalla Russia"

13 settembre 2026
Venezia 83, il Leone d'argento a Khrzhanovsky: \"Sono considerato un nemico dalla Russia\"
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Venezia 83, May el-Toukhy: "Donne nel cinema? Dobbiamo fare meglio"

13 settembre 2026
Venezia 83, May el-Toukhy: \"Donne nel cinema? Dobbiamo fare meglio\"
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Leone d'oro a 'Woman Unknown', la rivincita delle donne a Venezia 83

13 settembre 2026
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Venezia 83, il regista di "Dau" dedica il Leone d'argento al popolo ucraino

13 settembre 2026
Venezia 83, il regista di \"Dau\" dedica il Leone d'argento al popolo ucraino
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Venezia 83, Scamarcio: "Premio Orizzonti molto importante per me e per il film"

13 settembre 2026
Venezia 83, Scamarcio: \"Premio Orizzonti molto importante per me e per il film\"
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Venezia 83, Barbera: "Celebriamo la forza del cinema contemporaneo"

13 settembre 2026
Venezia 83, Barbera: \"Celebriamo la forza del cinema contemporaneo\"
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