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Immigrazione irregolare, rimpatriati 13 stranieri di origine nord africana
Uno è stato espulso per prevenzione al terrorismo
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Massiccio raid russo su Kiev durante la notte, ci sono morti e feriti

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Brasile, studenti in piazza per sostenere la rielezione di Lula

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In Cile Santiago allagata da una tempesta di grandine

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Studenti in tenda a Montecitorio. Schlein: "Basta persone senza casa e case senza persone"

13 ottobre 2026
Studenti in tenda a Montecitorio. Schlein: \"Basta persone senza casa e case senza persone\"
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"Napoli quanto ci costi", studenti in tenda contro il caro affitti

13 ottobre 2026
\"Napoli quanto ci costi\", studenti in tenda contro il caro affitti
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Gas lacrimogeni e idranti, scontri a Parigi durante la mobilitazione studentesca

13 ottobre 2026
Gas lacrimogeni e idranti, scontri a Parigi durante la mobilitazione studentesca
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Sarandon a Roma, l'incontro con Schlein al Cinema Moderno

13 ottobre 2026
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Champions League, giocatori del Real Madrid accolti dai tifosi a Fiumicino

13 ottobre 2026
Champions League, giocatori del Real Madrid accolti dai tifosi a Fiumicino
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L'assessora Monica Baggia illustra il nuovo regolamento dei plateatici nel Comune di Trento

13 ottobre 2026
L'assessora Monica Baggia illustra il nuovo regolamento dei plateatici nel Comune di Trento
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La Festa del Cinema a Fiumicino, flash mob con le colonne sonore

13 ottobre 2026
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Inchiesta curve, in appello otto anni a Lucci. L'avvocato: "Siamo soddisfatti"

13 ottobre 2026
Inchiesta curve, in appello otto anni a Lucci. L'avvocato: \"Siamo soddisfatti\"
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La Regione del Veneto promuove la salute nei luoghi di lavoro

13 ottobre 2026
La Regione del Veneto promuove la salute nei luoghi di lavoro
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