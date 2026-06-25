Carnegie Mellon University è alla guida di un team multi-universitario che si è aggiudicato un contratto del valore massimo di 39,3 milioni di dollari dall'Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H, l'Agenzia per i progetti di ricerca all'avanguardia) per sviluppare un sistema di monitoraggio indossabile per meglio identificare lo stress fetale e la sua causa, rendendo così possibile un'esperienza di travaglio e di parto più sicura sia per le madri sia per i neonati. Il sistema, chiamato OMEGA (Optical, Mechanical e Electrical Global Assessment) dell'ipossia fetale, mira a sostituire una tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca fetale datata di 50 anni, indiretta e inaffidabile, con una valutazione unificata, in tempo reale, dell'apporto di ossigeno al feto e della sua capacità di adattamento.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260624004215/it/

Carnegie Mellon University is leading a multi-university team that has secured an award of up to $39.3 million from the Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H) to develop a wearable monitoring system to better identify fetal distress and its cause, enabling a safer labor and delivery experience for mothers and babies.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260624004215/it/

Kaitlyn Landram, 412.715.1511, klandram@andrew.cmu.edu





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire