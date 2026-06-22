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Il soccorritore: "Quella curva è pericolosa e nessuno rispetta il limite dei 50 orari"

«Quella curva è pericolosa e il limite di 50 all'ora spesso non viene rispettato». È il racconto amaro di uno dei primi soccorritori arrivati sul luogo della tragedia costata la vita a una ragazza di 14 anni. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13 lungo la provinciale per Pressano, nei pressi di via Sant'Antonio. L'impatto con un'auto è stato devastante e la giovane è stata sbalzata oltre la recinzione che costeggia la strada. Inutili i tentativi di soccorso. I carabinieri indagano sulla dinamica.