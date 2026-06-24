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Il rientro dei vacanzieri e i Tir di nuovo in marcia: lunghe code verso il Brennero

Il traffico sull'autostrada del Brennero questa mattina è molto intenso, soprattutto in direzione confine di stato, dopo la festività di Corpus Domini che nel mondo di lingua tedesca viene celebrato di giovedì. Per questo motivo vigeva ieri un divieto di transito per i tir, che questa mattina si sono messi nuovamente in viaggio. Si segnalano rallentamenti e code di mezzi pesanti tra Egna e Brennero, ovvero per un centinaio di chilometri.