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Il parco della memoria nella frazione cancellata dal sisma
A Pescara del Tronto altalene vuote, foto e giochi nelle nicchie dedicate alle vittime
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Colata di fango a San Cassiano: i vigili del fuoco al lavoro tra i detriti

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ANSACOM GVM-Giochi Mediterraneo, GVM schiera 90 tra medici e infermieri

ANSACOM GVM-Giochi Mediterraneo, GVM schiera 90 tra medici e infermieri
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Giuseppe che vive nel paese che non c'è più: "Io resto"

Giuseppe che vive nel paese che non c'è più: \"Io resto\"
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Amatrice, sindaco: "Possibile far rivivere la città, ma cantieri a singhiozzo per problemi ditte"

20 agosto 2026
Amatrice, sindaco: \"Possibile far rivivere la città, ma cantieri a singhiozzo per problemi ditte\"
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Amatrice, ex sindaco: “Abbiamo elaborato lutto collettivo, ognuno ha risposto in tempi diversi”

20 agosto 2026
Amatrice, ex sindaco: “Abbiamo elaborato lutto collettivo, ognuno ha risposto in tempi diversi”
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La lenta rinascita di Amatrice, in 10 anni solo 20% lascia le Sae

20 agosto 2026
La lenta rinascita di Amatrice, in 10 anni solo 20% lascia le Sae
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Maltempo Liguria, Arpal innalza l'allerta arancione

20 agosto 2026
Maltempo Liguria, Arpal innalza l'allerta arancione
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Colpito mentre difendeva figlio: i funerali del 50enne Diomede Barchiesi

20 agosto 2026
Colpito mentre difendeva figlio: i funerali del 50enne Diomede Barchiesi
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Repubblica Centrafricana, crollata una miniera d'oro: il video della tragedia

20 agosto 2026
Repubblica Centrafricana, crollata una miniera d'oro: il video della tragedia
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Ucraina, continuano le operazioni di ricerca dopo l'attacco russo a Kiev

20 agosto 2026
Ucraina, continuano le operazioni di ricerca dopo l'attacco russo a Kiev
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Siamo Serie: House of the Dragon, Vi presento Toni Erdmann, Laurence Anyways e il desiderio di una donna

20 agosto 2026
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A Bari la Life Support di Emergency, in porto anche il sindaco Leccese

20 agosto 2026
A Bari la Life Support di Emergency, in porto anche il sindaco Leccese
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