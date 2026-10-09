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Il Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay
"Per il suo impegno a favore della pace e del diritto internazionale"
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Nobel a Navi Pillay, il Comitato: "La pace richiede giustizia"

Nobel a Navi Pillay, il Comitato: \"La pace richiede giustizia\"
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Longevità, Volpato: “La libertà finanziaria è a portata di mano”

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Fumogeni e idranti, scontri tra studenti e polizia a Bruxelles

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Rogo nella notte nel deposito At a Firenze, l'intervento dei Vigili del fuoco

9 ottobre 2026
Rogo nella notte nel deposito At a Firenze, l'intervento dei Vigili del fuoco
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Il dirigente di una scuola a Marsala: "Istituto distrutto dalla tromba marina"

9 ottobre 2026
Il dirigente di una scuola a Marsala: \"Istituto distrutto dalla tromba marina\"
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Quando la Nobel per la pace Pillay disse: "C'è un genocidio a Gaza"

9 ottobre 2026
Quando la Nobel per la pace Pillay disse: \"C'è un genocidio a Gaza\"
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Ondata di maltempo su Napoli, crolla un albero in centro città

9 ottobre 2026
Ondata di maltempo su Napoli, crolla un albero in centro città
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Tromba marina a Marsala

9 ottobre 2026
Tromba marina a Marsala
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Alemanno (Int): "Proposte concrete alla politica, sì al consolidato familiare"

9 ottobre 2026
Alemanno (Int): \"Proposte concrete alla politica, sì al consolidato familiare\"
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Da Intesa 20 miliardi di euro per artigianato, commercio e turismo

9 ottobre 2026
Da Intesa 20 miliardi di euro per artigianato, commercio e turismo
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Incendio in un condomio di fronte al Santa Chiara

9 ottobre 2026
Incendio in un condomio di fronte al Santa Chiara
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Come si assegna il Pallone d’Oro

9 ottobre 2026
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