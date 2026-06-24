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Il gol salvezza del Lavis all’ultimo minuto annullato per fallo in attacco tra mille proteste: ecco il video

È l’ultimo minuto, la tensione è alle stelle tra Lavis e Union Trento, che si giocano la permanenza in Eccellenza. Siamo sullo 0-0 quando il giocatore del Lavis, Karaboue svetta di testa e insacca alle spalle di Melone. È il gol che vale la salvezza per il Lavis, ma l’arbitro annulla tutto per presunto fallo in attacco. Non valgono a nulla le proteste degli ospiti che, guardando il video, non sembrano infondate. Alla fine si salva l’Union Trento ai rigori.