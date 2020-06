«La vita è un viaggio da fare a piedi, in salita... ma insieme agli amici». Con queste parole Diletta Leotta ha accompagnato un post e una story su Instagram, dove racconta una gita in montagna, sulla Grignetta, in Lombardia. Story e post apprezzatissimi dai fan, soprattutto per la splendida forma fisica messa in mostra dalla conduttrice televisiva.