Gerosa richiama gli studenti: "In gita non tutti si comportano bene. Garantite serenità ai docenti"

L'assessora ha invitato i ragazzi a fare la loro parte e avanzare proposte per evitare che i docenti si trovino in difficoltà per i comportamenti scorretti di qualcuno (video di Luca Marognoli)
L'assessora agli studenti: "Asuit continuerà a entrare nelle scuole e a fare i percorsi che già conoscete" (video di Luca Marognoli)
Alberto De Ferrari Sapetto, rappresentante del liceo Da Vinci organizzatore della manifestazione, resta critico sulla Provincia: "Tante parole, ma pochi fatti. Ci rivediamo allo sciopero generale" (video di Luca Marognoli)