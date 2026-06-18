Video
Gardaland, mille nuovi addetti: 50 vengono dal Trentino Alto Adige. Attrazioni: "febbre" K-pop e Minecraft
Nella conferenza stampa di presentazione della stagione 2026, Daniela Bricola, vice presidente Gardaland Resort, si è soffermata sul significato di far parte della grande famiglia dei dipendenti del parco numero 1 in Italia: l'80% ritrorna a lavorare, una percentuale molto alta. Attenzione alla qualità del lavoro, come dell'ambiente: investimento sulle rinnovabili e, oltre agli hotel per turisti, l'arrivo di quelli per... insetti.