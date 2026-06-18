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"Fulber" a Rovereto: "Sei grandi tele della Pop Art si animano grazie a un'app"

La mostra a Palazzo del Bene presenta i grandi multipli d'arte recentemente esposti al Teatro Arcimboldi di Milano e al Museo MIIT di Torino. Le tele in esposizione sono dotate della magia digitale in Realtà Aumentata che permette una maggiore esperienza sensoriale. L'iniziativa si inserisce nel progetto Display di Fondazione Caritro, volto a rafforzare il dialogo tra istituzioni culturali, artisti e comunità, restituendo al territorio il valore creato dalla collettività stessa