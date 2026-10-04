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Festival dell'Economia civile, inizia il percorso verso l'edizione 2027
Energia, cittadinanza attiva e cura della non-autosufficienza fra i temi chiave
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Sparatoria a Madonna Bianca (Video Panato)

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Frana di grosse dimensioni sulle Tofane

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Merz e Zelensky rendono omaggio ai caduti a piazza Maidan

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La Russia colpisce il Ponte Nord di Kiev durante la visita di Merz

4 ottobre 2026
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Zelensky e Merz all'Accademia delle Scienze di Kiev colpita da un drone russo

4 ottobre 2026
Zelensky e Merz all'Accademia delle Scienze di Kiev colpita da un drone russo
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Festival dello Sport, l'ultimo giorno

4 ottobre 2026
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Continua l'allerta meteo in Catalogna, oltre mille interventi

4 ottobre 2026
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Festival dello Sport di Trento: Lucas Pinheiro Braathen

4 ottobre 2026
Festival dello Sport di Trento: Lucas Pinheiro Braathen
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Mattarella ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco

4 ottobre 2026
Mattarella ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco
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Vasto incendio in un camping a Peschiera del Garda, diversi feriti

4 ottobre 2026
Vasto incendio in un camping a Peschiera del Garda, diversi feriti
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Festival dello Sport di Trento: il talento di Casey Stoner

4 ottobre 2026
Festival dello Sport di Trento: il talento di Casey Stoner
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Festival dello Sport di Trento: il “tocco” di Nadia Comaneci

4 ottobre 2026
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