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Ferito sul lago della Serraia, i soccorritori aiutati da tre giovani pattinatrici

Un uomo è caduto pattinando oggi pomeriggio, domenica 4 gennaio 2026, procurandosi un trauma ad una gamba. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Baselga, il 118 con l'ambulanza partita da Pergine e il soccorso alpino. Tre ragazze hanno spinto il gommone da ghiaccio dei pompieri consentendo di trasportare gli zaini e altro materiale molto più rapidamente. Hanno fatto diversi "viaggi" senza risparmiarsi. Il comandante Aldo Moser li ringrazia: "Una bella collaborazione" (video di Luca Marognoli)