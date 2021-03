Non è più fantascienza, non è la sceneggiatura di un film: i piani per la costruzione del primo hotel nello spazio sono già iniziati. La start-up Orbital Assembly Corp sta cercando investitori e ha già raccolto un milione di dollari. Obiettivo: una stazione orbitale con bar, ristoranti e moduli abitativi da costruire a partire dal 2025 e operativa dal 2027.