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Dopo Shangai e Barcellona a Cagliari l'Ocean&Climate Village
Mostra dell'Unesco nella base di Prada Luna Rossa
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Le proteste studentesche a Trento

Le proteste studentesche a Trento
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India, bruciate le effigi del re demone Ravana durante la festa indù di Dussehra

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Sostenitori di Bolsonaro in corteo a Rio prima del ballottaggio con Lula

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La protesta in India diventa videogioco, Kushwah lancia “Jantar Mantar Chalo”

21 ottobre 2026
La protesta in India diventa videogioco, Kushwah lancia “Jantar Mantar Chalo”
La protesta in India diventa videogioco, Kushwah lancia “Jantar Mantar Chalo”
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Siria Caputo (bar Perla): "Tutti i tavoli lasciati all’aperto ma qualche piccolo accorgimento in caso di disordini, timori per il fine settimana"

21 ottobre 2026
Siria Caputo (bar Perla): \"Tutti i tavoli lasciati all’aperto ma qualche piccolo accorgimento in caso di disordini, timori per il fine settimana\"
Siria Caputo (bar Perla): \"Tutti i tavoli lasciati all’aperto ma qualche piccolo accorgimento in caso di disordini, timori per il fine settimana\"
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Protesta studentesca, presenti anche gli studenti del Prati

21 ottobre 2026
Protesta studentesca, presenti anche gli studenti del Prati
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Agnese Franzoi torna per sfilare con il suo liceo

21 ottobre 2026
Agnese Franzoi torna per sfilare con il suo liceo
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Il corteo muove i primi passi preceduto dai carabinieri

21 ottobre 2026
Il corteo muove i primi passi preceduto dai carabinieri
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"Teniamo fuori dal corteo i violenti e i facinorosi"

21 ottobre 2026
\"Teniamo fuori dal corteo i violenti e i facinorosi\"
\"Teniamo fuori dal corteo i violenti e i facinorosi\"
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Il "manifesto" della protesta prima della partenza del corteo

21 ottobre 2026
Il \"manifesto\" della protesta prima della partenza del corteo
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Pochi minuti alla partenza del corteo studentesco

21 ottobre 2026
Pochi minuti alla partenza del corteo studentesco
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Cortei studenteschi al via, sale la tensione a Trento

21 ottobre 2026
Cortei studenteschi al via, sale la tensione a Trento
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