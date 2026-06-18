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Dalla scuola la mobilitazione per imparare a rispettare l’ambiente: parla l'assessore Andreas Fernandez

Imparare e fare. Conoscere ed attivarsi. Parte da questi binomi il filo conduttore della manifestazione “Insieme per il Clima”, l’iniziativa promossa da Rete climatica trentina, Cgil Cisl Uil, Acli, Udu e l’associazione Proteo Fare sapere per rendere studenti e studentesse, dalla scuola primaria fino alle superiori, protagonisti di azioni concrete per contrastare il cambiamento climatico. In occasione della Giornata internazionale della Terra, mercoledì 22 aprile, circa 500 ragazzi e ragazze da numerosi istituti di tutta la provincia sono arrivati a Trento per trascorrere una mattina di laboratori e sperimentazioni sulle tematiche del rispetto ambientale