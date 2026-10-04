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Continua l'allerta meteo in Catalogna, oltre mille interventi
Le piogge torrenziali stanno colpendo gran parte della regione
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La Russia colpisce il Ponte Nord di Kiev durante la visita di Merz

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Zelensky e Merz all'Accademia delle Scienze di Kiev colpita da un drone russo

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Festival dello Sport, l'ultimo giorno

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Festival dello Sport di Trento: Lucas Pinheiro Braathen

4 ottobre 2026
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Mattarella ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco

4 ottobre 2026
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Vasto incendio in un camping a Peschiera del Garda, diversi feriti

4 ottobre 2026
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Festival dello Sport di Trento: il talento di Casey Stoner

4 ottobre 2026
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Festival dello Sport di Trento: il “tocco” di Nadia Comaneci

4 ottobre 2026
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La Bosnia al voto per le elezioni generali in un clima di profonda divisione

4 ottobre 2026
La Bosnia al voto per le elezioni generali in un clima di profonda divisione
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Riz Ahmed e "Digger", film sul potere e sul confine tra vero e falso

3 ottobre 2026
Riz Ahmed e \"Digger\", film sul potere e sul confine tra vero e falso
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Brasile, in fumo l'ennesima porzione di foresta amazzonica

3 ottobre 2026
Brasile, in fumo l'ennesima porzione di foresta amazzonica
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India, il "partito delle blatte" torna in piazza a Delhi e Mumbai

3 ottobre 2026
India, il \"partito delle blatte\" torna in piazza a Delhi e Mumbai
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