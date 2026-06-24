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Con lo Studio d'Arte Andromeda la satira stuzzica l'economia

Non c'è Festival dell'economia senza la rassegna satirica dello Studio d'arte Andromeda. Anche quest'anno è tornata - e tornerà fino a domenica - l'iniziativa che da ventun'anni propone uno sguardo tra l'ironia e il sorriso amaro sui temi trattati dalla manifestazione, grazie alla vitale lente della satira (e alla vena creativa e al felice tratto di penna di illustratrici e illustratori).Non solo: quest'anno Andromeda ha raddoppiato poi il proprio impegno: oltre a Sorrisi dal mondo con le opere da tutto il mondo ospitate negli spazi di Palazzo Trentini (in via Manci 27 con orario 10-12 e 15-17), al giardino del Muse ci sarà spazio per le caricature di Umberto Rigotti e la satira di Gava e Gianlorenzo Ingrami accanto a laboratori con gli illustratori dello studio.Una bellezza che resiste: «Questo progetto accompagna il Festival da sempre - ha spiegato ieri a margine dell'inaugurazione il presidente dello Studio d'arte Andromeda Andrea Oberosler (nella foto) - ed è frutto del bando che ogni anno, all'uscita del tema del festival, indiciamo inviandolo a tutti i nostri contatti di disegnatori di tutto il mondo».

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