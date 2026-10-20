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Caro-carburanti, Rixi: "Disponibili 480 milioni per gli auto-trasportatori"
Il viceministro dopo il tavolo in prefettura a Milano. "Per le domande pervenute fino ad agosto"
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Cateno De Luca: “Al partito dei cazzari di Vannacci rispondiamo con il pragmatismo”

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Causa Mediaset, Corona: "Non ho paura, per uccidermi mi devono sparare"

Causa Mediaset, Corona: \"Non ho paura, per uccidermi mi devono sparare\"
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Cremona, città blindata dalle Forze dell'ordine ma il corteo non c'è

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Maltempo, dopo la Spagna colpito di nuovo anche il sud-est della Francia

20 ottobre 2026
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A Gaza si cercano ancora resti e oggetti delle vittime fra le macerie

20 ottobre 2026
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Dopo Porto, sgomberata anche a Lisbona la tendopoli dei manifestanti

20 ottobre 2026
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Caro-carburante, corteo di trattori nel Barese

20 ottobre 2026
Caro-carburante, corteo di trattori nel Barese
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Ancora scontri a Tirana, manifestanti lanciano molotov e incendiano cassonetti

20 ottobre 2026
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Operazione «Plata 2025», condotta dai carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana

20 ottobre 2026
Operazione «Plata 2025», condotta dai carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana
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Francia, torna la calma dopo l'ordine di coprifuoco nelle zone della protesta

20 ottobre 2026
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Direttore per un giorno: il presidente di Trentino Sviluppo Giuseppe Consoli all'Adige

19 ottobre 2026
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Mattarella: “Violenze inaccettabili, piena solidarietà alle forze dell’ordine”

19 ottobre 2026
Mattarella: “Violenze inaccettabili, piena solidarietà alle forze dell’ordine”
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