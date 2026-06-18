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Campiglio, snowboarder cade e travolge un maestro di sci: gravi ferite a braccia e gambe

L’episodio è avvenuto sulla pista “Nube d’Oro”. Il maestro ha una prognosi di più di 30 giorni. I carabinieri hanno multato lo snowboarder, per aver tenuto una andatura eccessivamente elevata e tale da comportare la perdita di controllo della tavola: è assicurato con un massimale di soli 12.000 euro, somma sicuramente non sufficiente a ricompensare neanche parzialmente i mancati guadagni, le spese sanitarie e il danno biologico subito dal maestro di sci