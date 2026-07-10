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Camion in fiamme, chiuso dalle 15 un tratto dell'A1 nel Fiorentino
Sulla Direttissima all'altezza del km 2, in direzione Firenze. Veicoli deviati sulla Panoramica
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Iran, la tomba della guida suprema Ali Khamenei a Mashhad

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Lupo ad Arrone, le immagini poco prima dell'aggressione alla bimba

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Maxi-rogo in Spagna, almeno 12 morti intrappolati dalle fiamme

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L'Arazzo di Bayeux arriva a Londra, il British Museum ringrazia la Francia

10 luglio 2026
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Esodo estivo, A22 pronta per le giornate critiche

10 luglio 2026
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Mashhad, un volto oscurato ai funerali di Khamenei: "forse è il figlio Mojtaba"

10 luglio 2026
Mashhad, un volto oscurato ai funerali di Khamenei: \"forse è il figlio Mojtaba\"
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Ue: “Design di Instagram e Facebook crea dipendenza, violato il Dsa”

10 luglio 2026
Ue: “Design di Instagram e Facebook crea dipendenza, violato il Dsa”
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Maxi rogo in Spagna, una coltre di fumo ricopre l'Andalusia

10 luglio 2026
Maxi rogo in Spagna, una coltre di fumo ricopre l'Andalusia
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Parigi si prepara alla parata aerea per la Festa nazionale del 14 luglio

10 luglio 2026
Parigi si prepara alla parata aerea per la Festa nazionale del 14 luglio
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Assalto a portavalori nel Barese, sette misure cautelari a Cerignola

10 luglio 2026
Assalto a portavalori nel Barese, sette misure cautelari a Cerignola
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Lancio storico in Cina, recuperato per la prima volta un razzo riutilizzabile

10 luglio 2026
Lancio storico in Cina, recuperato per la prima volta un razzo riutilizzabile
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Seveso 50 anni dopo, Mattarella alla cerimonia nel Bosco delle Querce

10 luglio 2026
Seveso 50 anni dopo, Mattarella alla cerimonia nel Bosco delle Querce
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