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Bressanone, rissa furibonda al supermercato: botte da orbi tra i clienti

Violenta lite ieri sera, 12 marzo, verso l’orario di chiusura in un supermercato della frazione di Milan, a Bressanone. Protagonisti due cittadini nordafricani che hanno iniziato a discutere fino ad arrivare alla colluttazione. Uno dei due ha messo a soqquadro il negozio lanciando uova e azionando anche un estintore, tra lo stupore dei clienti presenti. Alcuni hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti rapidamente polizia e carabinieri. Al termine della lite uno dei due aveva un labbro gonfio. Per ora c’è una denuncia per resistenza. Il commissariato di Bressanone sta visionando i filmati.