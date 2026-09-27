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America's Cup, Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata preliminare di Napoli
La gioia dei fan: "Emozione unica, orgoglio italiano"
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Dl Valditara, i genitori alla scuola multietnica di Roma: "Rischio di esclusione"

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Base Raf, Trump: "Sugli arresti lavoro straordinario con la Gran Bretagna"

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Allarme alla base Raf, i 5 arrestati accusati formalmente di terrorismo

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Allarme base Raf, agenti intervenuti per la segnalazione di "veicoli sospetti"

27 settembre 2026
Allarme base Raf, agenti intervenuti per la segnalazione di \"veicoli sospetti\"
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Il Papa su fine vita e aborto: "Nessuna legge può dare la morte"

27 settembre 2026
Il Papa su fine vita e aborto: \"Nessuna legge può dare la morte\"
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Sfida a "basket" tra Sanchez e Mamdani con palline di carta e cestino dei rifiuti

27 settembre 2026
Sfida a \"basket\" tra Sanchez e Mamdani con palline di carta e cestino dei rifiuti
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Grande squalo mako catturato davanti al porto di Livorno, poi si libera

27 settembre 2026
Grande squalo mako catturato davanti al porto di Livorno, poi si libera
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Roma, lo striscione fuori da una scuola elementare: "Qui nessuno è straniero"

27 settembre 2026
Roma, lo striscione fuori da una scuola elementare: \"Qui nessuno è straniero\"
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Israele, Smotrich chiede l'annessione fino al Litani in Libano e alla linea gialla a Gaza

27 settembre 2026
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A Lourdes 150mila fedeli per la messa di Papa Leone

27 settembre 2026
A Lourdes 150mila fedeli per la messa di Papa Leone
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L'Accademia Nazionale dei Sartori sfila all'ambasciata del Brasile a Roma

27 settembre 2026
L'Accademia Nazionale dei Sartori sfila all'ambasciata del Brasile a Roma
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Allarme esplosivi vicino a una base Raf utilizzata dagli Usa, 5 arresti

27 settembre 2026
Allarme esplosivi vicino a una base Raf utilizzata dagli Usa, 5 arresti
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