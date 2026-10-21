A come Alpi

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Corteo anche a Firenze, vie del lusso chiuse ai manifestanti

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Napoli, corteo contro il carovita

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Torino, contatto fra manifestanti e Forze dell'ordine

Torino, contatto fra manifestanti e Forze dell'ordine
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Torino, corteo contro il riarmo: "Noi la guerra non la paghiamo"

24 ottobre 2026
Torino, corteo contro il riarmo: \"Noi la guerra non la paghiamo\"
Torino, corteo contro il riarmo: \"Noi la guerra non la paghiamo\"
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Roma, corteo in vista del Colosseo: bloccato in via degli Annibaldi

24 ottobre 2026
Roma, corteo in vista del Colosseo: bloccato in via degli Annibaldi
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Roma, il corteo scende lungo via Cavour e svolta verso il Colosseo

24 ottobre 2026
Roma, il corteo scende lungo via Cavour e svolta verso il Colosseo
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Allarme incendio da Bep's in via Brennero: accorrono in forze i pompieri

24 ottobre 2026
Allarme incendio da Bep's in via Brennero: accorrono in forze i pompieri
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Milano, la mente del Movimento 17 ottobre sarebbe Youssef Siher

24 ottobre 2026
Milano, la mente del Movimento 17 ottobre sarebbe Youssef Siher
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Domini collettivi, al via il percorso partecipativo per la riforma: parla l'assessore Gottardi

24 ottobre 2026
Domini collettivi, al via il percorso partecipativo per la riforma: parla l'assessore Gottardi
Domini collettivi, al via il percorso partecipativo per la riforma: parla l'assessore Gottardi
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Roma, le voci dei partecipanti alla manifestazione contro il riarmo

24 ottobre 2026
Roma, le voci dei partecipanti alla manifestazione contro il riarmo
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Torino, imponente colonna di polizia penitenziaria e Gom in autostrada

24 ottobre 2026
Torino, imponente colonna di polizia penitenziaria e Gom in autostrada
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Francia, i "gilet gialli" confermano una mobilitazione per il 31 ottobre

24 ottobre 2026
Francia, i \"gilet gialli\" confermano una mobilitazione per il 31 ottobre
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