TRENTO. Non gliene va bene una. Dopo aver dovuto prendere atto l'altro giorno dello stop alla Valdastico, perché i soldi non ci sono più (se mai ci sono stati), ora il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, vede sfumare un'altra delle promesse su cui aveva puntato tutto: l'elettrificazione della linea ferroviaria della Valsugana.

Visti i ritmi con cui Rfi sta realizzando l'opera, che avrebbe dovuto essere inaugurata in tempo per le Olimpiadi invernali del febbraio scorso, il governatore leghista ora rischia di dire addio alla Provincia prima di poter vedere passare un treno elettrico sulla linea da Trento a Borgo (costo 60 milioni), visto che già si parla del 2028 come fine lavori, ovvero l'anno in cui termina anche la legislatura. Insomma, non si prefigura un gran lascito per la maggioranza di centrodestra che ha condiviso queste scelte.

Eppure, l'anno scorso di questi tempi, il presidente Fugatti restava ottimista sui tempi e in consiglio provinciale, in occasione della relazione al bilancio, aveva annunciato: «Il 2026 vedrà la conclusione dell'elettrificazione della Valsugana», ricordando che in base all'accordo con Rfi si prevede pure di elettrificare anche il tratto Borgo-Primolano (20 milioni).

Purtroppo Rfi ha tradito le attese accumulando ritardi per «criticità tecniche» non considerate nel progetto e il presidente della Provincia si è accontentato in questi giorni delle rassicurazioni di Rfi sulla «volontà di portare a termine il progetto». Quando? Si saprà solo alla fine.

Intanto, non risulta che con l'elettrificazione la Provincia abbia indicato a Rfi anche un «modello di servizio», ovvero sia stato fissato un obiettivo sulla frequenza dei treni e i tempi di percorrenza capace di migliorare il servizio offerto senza l'elettrificazione, posto che resterà il problema del binario unico. Chissà dunque se dopo tanta attesa i pendolari della Valsugana ne avranno un effettivo beneficio e più persone rispetto ad oggi saranno invogliate a usare il treno al posto dell'auto o resterà - come si teme - un'occasione mancata da questo punto di vista.

Quel che è certo è che i ritardi accumulati non possono non porre degli interrogativi sul fatto che a suo tempo Provincia e Rfi snobbarono le proposte alternative, che pure c'erano state, per elettrificare solo una parte della linea, i tratti più agevoli, e utilizzare treni con batterie elettriche ricaricabili per poter coprire i tratti restanti da Trento a Borgo e fino a Bassano, senza necessità di spendere altri 20 milioni per completare l'elettrificazione della parte trentina fino a Primolano.

Da anni - la proposta è del 2018 - è quello che sta dicendo, come una voce nel deserto, l'ingegnere Maurizio Fauri, esperto in mobilità sostenibile e docente di sistemi elettrici per l'energia al Dicam, il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica dell'Università di Trento.

Nel maggio del 2022 aveva anche scritto all'assessore alle attività economiche Achille Spinelli e all'allora direttore generale della Provincia, Paolo Nicoletti, per consigliare di non puntare sull'elettrificazione di tutta la linea da Trento a Borgo, dove ci sono le gallerie e tanti problemi tecnici, ma solo da Levico a Primolano.

«Avevo suggerito - ricorda l'ingegnere Fauri - di puntare ad una soluzione mista: treni a batteria da Trento a Levico e poi da Levico a Primolano una tratta elettrificata, perché qui è meno costoso e impattante realizzare la catenaria. E in questo tratto le batterie verrebbero ricaricate; quindi, di nuovo treni a batteria da Primolano a Bassano. Sarebbe costato la metà».

Invece, osserva ora l'esperto dell'Università di Trento: «Si arriverà al 2028 e sono passati dieci anni senza risolvere i problemi, perché si voleva elettrificare a tutti costi fino a Borgo per le Olimpiadi. La mia proposta era più semplice, più ecologica, meno invasiva e meno costosa».

Nel frattempo Trentino Trasporti ha puntato sui treni ibridi (elettrico-diesel) e non su quelli a batteria.