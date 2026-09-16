LEDRO. Se sul dizionario si cercasse il significato dell’espressione “pozzo di sapere” o “pozzo di conoscenza”, tra gli esempi perfetti ci sarebbe senza dubbio Michele Toccoli. È grazie alla precisione delle sue ricerche e alla lungimiranza delle sue pubblicazioni se la Valle di Ledro oggi può contare su una straordinaria raccolta di informazioni dedicate alle persone, alle storie e alle tradizioni della propria comunità.

L’ultima fatica, fresca di stampa alla Tipografia Tonelli di Riva del Garda, è il volume “La Valle di Ledro. Uno sguardo sulla valle alla scoperta dei suoi artisti e maestri del lavoro”, pubblicato nell’agosto 2026. Un’opera che raccoglie profili, testimonianze e percorsi di oltre 500 ledrensi o frequentatori della valle, tra artisti, artigiani, studiosi e protagonisti della vita del territorio.

Classe 1939, Michele Toccoli è maresciallo maggiore dell’Arma dei carabinieri in pensione. Dal 1963 vive a Bolzano, dove ha costruito la propria famiglia, ma non ha mai interrotto il legame con la terra d’origine, Mezzolago, dove trascorre abitualmente i mesi estivi e dove continua le sue ricerche. Nel tempo è stato definito dalla stampa locale un vero “cacciatore di ricordi”, capace di trasformare la memoria collettiva in patrimonio storico.

Tra il 2000 e il 2015 ha realizzato una serie di volumi dedicati alla genealogia delle famiglie della Valle di Ledro, con fotografie d’epoca, racconti personali e approfondimenti sulle caratteristiche culturali dei diversi paesi. Poi sono arrivati altri lavori dedicati al territorio, come “Il lago di Ledro racconta” del 2017, e numerose pubblicazioni legate ad anniversari, associazioni e realtà della valle.

Nel lungo elenco delle sue opere figurano volumi dedicati all’Hotel Mezzolago, alla Pro Loco di Mezzolago, alla storia di Mezzolago, agli alpini della Valle di Ledro, ai Vigili del Fuoco, a padre Franco Cellana, alle Pro Loco di Pieve di Ledro e Bezzecca, fino ai lavori più recenti sul patrimonio turistico, sugli insegnanti elementari e sul Portale degli antenati ledrensi.

Accanto alla passione per la ricerca storica, Toccoli ha coltivato per decenni anche quella sportiva. Il calcio è stato raccontato nei libri “Trofeo Vittorio Novali”, “50 anni di calcio” e “Revival del calcio e dello sci in Valle di Ledro”. Dopo essere diventato arbitro a Bolzano nel 1968, ha diretto oltre 900 gare in regione, ricoprendo numerosi incarichi dirigenziali nell’Associazione italiana arbitri e nel Comitato regionale.

Nel nuovo volume dedicato agli artisti e ai mestieri della valle, Toccoli ha raccolto storie di scrittori, poeti, pittori, artigiani del legno, del ferro e del marmo, fotografi, botanici, naturalisti, chimici e giornalisti. «La Valle di Ledro, oltre alla sua splendida cornice naturale, offre anche una lunga storia di valorizzazione umana, lavorativa e turistica», spiega l’autore.

L’idea del libro nasce dopo la precedente ricerca dedicata alle attività alberghiere e turistiche della valle. «Ho ritenuto doveroso raccogliere ritratti, profili biografici e opere di artisti e artigiani ledrensi, molti dei quali conosciuti personalmente», racconta Michele Toccoli.

L’ultimo capitolo è dedicato ai mestieri scomparsi, un ulteriore tassello di una memoria che rischiava di andare perduta. Il volume sarà disponibile presso la biblioteca comunale di Bezzecca in formato digitale su chiavetta Usb e potrà essere utilizzato dagli enti interessati alla pubblicazione.

Una copia è stata donata alla Fondazione Ledro, al comitato di redazione del bollettino parrocchiale “Comunità di Ledro” e alla Tipografia Tonelli, che dal 2000 ha stampato tutte le opere di Toccoli. Anche l’Adige ha ricevuto una copia con i ringraziamenti dell’autore per il lavoro di corrispondenza sul territorio.