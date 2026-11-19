TRENTO. Dopo circa due ore di discussione alla fine il Consiglio comunale ha modificato il «Regolamento per l'erogazione di finanziamenti e l'attribuzione di benefici economici». L'idea dietro a questo cambiamento è la possibilità in questo modo di donare 100 mila euro equamente divisi tra l'Ucraina e Gaza. Nel primo caso si va a finanziare la realizzazione di un parco giochi all'interno dell'ospedale pediatrico di Leopoli che si occupa della riabilitazione dopo l'installazione di una protesi. Nel secondo caso il sostegno, più simbolico che altro, è rivolto a bambini e famiglie che quotidianamente soffrono in un territorio colpito dalla guerra. Gli articoli modificati nello specifico sono il 20 e il 21 e ad essere contestato dalle minoranze è stato quest'ultimo in particolare. Ciò è avvenuto perché il comma modificato prevede la deroga del requisito della sede territoriale all'interno del Comune di Trento. Ovvero qualora sia comunque presente, in relazione allo specifico progetto proposto, un forte collegamento con il territorio comunale o vi siano specifiche motivazioni di pubblico interesse, la deroga può essere attuata. Il Comune può inoltre assegnare contributi, il cui importo è iscritto a bilancio, ad enti pubblici con sede legale e operativa all'estero. Per votare la proposta di delibera si è optato, serviva la richiesta di almeno 3 consiglieri, per una votazione su due punti, ma entrambe alla fine sono state approvate.

Tra le osservazioni sollevate c'è quella della capogruppo di Fratelli d'Italia Ilaria Goio che in queste modifiche più che uno snellimento delle procedure vede un ampliamento della possibilità di concedere dei contributi. Per la consigliera sarebbe stato più opportuno definire con maggior precisione le condizioni che giustificano queste deroghe. Devid Moranduzzo (Lega) ribadendo l'importanza di pensare prima al territorio ha detto: «Se bisogna aiutare va fatto con tutti. Ogni persona e ogni bambino che subisce le conseguenze di una guerra nel suo paese deve essere aiutato. Non sappiamo se i soldi poi arrivano effettivamente in quei luoghi. Sono soldi pubblici, dobbiamo avere la certezza che vengano utilizzati nel modo corretto». Della stessa idea il consigliere del Gruppo Misto Renato Tomasi: «Credo che chi sta bene è giusto che aiuti chi sta meno bene. La gente è generosa, ma vuole essere sicura che i soldi vadano dove devono andare». Perplessità sono state sollevate anche da Giulia Bortolotti (Onda) che ha parlato di un apertura ad una discrezionalità eccessiva della Giunta, anche Claudio Geat di Generazione Trento si è detto molto perplesso sull'articolo 21. Dal suo canto il sindaco Franco Ianeselli è stato fermo sulla decisione rispondendo: «Nel nome della storia della nostra città facciamo bene ad occuparci di cooperazione internazionale».

Le.Mi.